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Странната причина, която доведе от отпадането на Хюлкенберг в Барселона

  • 15 юни 2026 | 13:04
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Нико Хюлкенберг разкри странната причина, която доведе до неговото отпадане от вчерашната Гран При на Барселона във Формула 1.

Германският пилот на Ауди се движеше на десетото място, когато неговата кола просто се изключи в подхода за 13-ия завой в 29-та обиколка и той се прибра в бокса, където приключи участието си в надпреварата. А след финала Хюлкенберг разкри, че всичко е тръгнало от хвърления от Лиам Лоусън чакъл, когато новозеландецът стъпи в зоната за сигурност между завои 12 и 13.

„Чакълът някакси дръпна аварийният спусък. Просто уби колата и я изключи тотално. Колата умря и аз просто продължих по инерция до пит-лейна. Нямаше нищо останало, колата напълно се изключи.

„Никога не бях виждал или чувал нещо подобно в моята кариера, честно. Доста злополучно. Доста странен тайминг. Когато видиш какво се случи в края, две от водещите коли отпаднаха, все едно боговете на състезания не искат да печеля точки“, каза Хюлкенберг.

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Лоусън също коментира случката и се пошегува, че не е знаел, че има толкова точен мерник. Разбира се, новозеландецът каза, че отпадането на неговия съперник е доста нелепо, а той е разбрал причината за него от медиите след финала.

„Сериозно? Няма начин, това е толкова нелепо. Нямах идея, че имам толкова точен мерник. Но нямах идея каква е причината, само знаех, че той отпадна“, заяви пилотът на Рейсинг Булс.

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Снимки: Gettyimages

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