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Уемби: Болезнено, това е най-големият урок в живота ми

  • 14 юни 2026 | 13:54
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Уемби: Болезнено, това е най-големият урок в живота ми

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма смята, че загубата от Ню Йорк Никс във финалите на НБА е "най-големият" урок в кариерата му, но той ще го използва, за да се зареди за следващия сезон.

22-годишният французин отбеляза 19 точки и 14 борби в петия мач от финалната серия, загубен с 90:94, в който тимът му за пореден мач пропиля двуцифрен аванс, натрупан още преди полувремето.

След мача Уембаняма стоеше сам на стол зад завеса пред съблекалнята на “Шпорите” и размишляваше върху случилото се. Той обаче получи напомняне за много велики баскетболисти, които са се проваляли при първия си опит, но после са достигали върха на най-голямата сцена.

"Болезнено е, но няма да бягам от това. Използвам го, за да ме зареди. Сигурен съм, че всички, които изброихте - те не са се задоволили с това да бъдат елиминирани в ранните кръгове, или да не достигат плейофите. Не се задоволявам с нищо, освен победа. Това е най-големият урок в живота ми. Като отбор няма по-добър начин да добиваш опит, отколкото това, което точно преживяхме", обясни Виктор Уембаняма.

Тимът на Сан Антонио завърши редовния сезон на второ място в Западната конференция, но отстрани миналогодишния шампион Оклахома Сити Тъндър във финалите на Запад след решаващ седми мач. Срещу Ню Йорк обаче тексасци изпуснаха двуцифрена преднина в четири от петте си мача и загубиха серията у дома.

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Снимки: Gettyimages

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