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Фенове на ЦСКА окупираха пункт за членски карти

  • 14 юни 2026 | 13:31
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Фенове на ЦСКА окупираха пункт за членски карти

Във Варна се изви внушителна опашка от фенове на ЦСКА, които се наредиха пред мобилния пункт в центъра на града за регистрация на фен карти. Те осигуряват достъп до сезонни абонаментни карти и билети за новия стадион „Българска армия“, както и до редица други клубни привилегии.

Не е тайна, че „армейците“ разполагат със сериозна фенска общност по Черноморието, включително сред привържениците в по-малките населени места около Варна.

Регистрацията се провежда в рамките на два дни – започна на 13 юни и приключва на 14 юни в 18:00 часа.

/Пламен Трендафилов/

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