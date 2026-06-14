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Интересно съвпадение: Везенков и бившият му треньор в Сакраменто станаха шампиони в един ден

  • 14 юни 2026 | 11:55
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Със спечелването на титлата в гръцкото първенство след победата срещу Панатинайкос вчера Александър Везенков и Олимпиакос сложиха край на изключителния си сезон по мечтания начин - триумф, гарниран с разочарование за големия съперник.

По ирония на съдбата, в същия ден (в събота, американско време - б.р.) шампион стана и бившият треньор на Саша в Сакраменто Кингс - Майк Браун. Разбира се, на една далеч по-голяма сцена, воденият от Браун тим на Ню Йорк Никс грабна титлата на НБА след успех с 4-1 във финалната серия срещу Сан Антонио Спърс.

Именно Майк Браун “замрази” Везенков на пейката на “Кралете” от столицата на Калифорния в дебютния и единствен сезон (2023/24) на Саша в Лигата на извънземните. Ето, че в един ден и двамата, вече в други отбори, стъпиха на върха в първенствата, в които се състезават, единият като играч, а другият - на треньорското кормило.

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Снимки: Gettyimages

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