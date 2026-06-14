Сандра Велчева-Хънт: Присъствието на ЦСКА в Sesame НБЛ е важно и необходимо

След като направи равносметка на изминалия сезон в Sesame Национална Баскетболна Лига, генералният мениджър на лигата Сандра Велчева-Хънт сподели и какво очаква от бъдещето. Ето какво заяви тя пред официалния сайт на Sesame НБЛ.

- С даването на повече шанс на младите играчи, визирайки Ботев 2012 Враца през този сезон, както и историческият първи сезон на Локомотив Пловдив като дебютанти, можем ли да очакваме още по-голям интерес от страна и на други тимове към Sesame НБЛ в бъдеще?

- Моето мнение е, че излизането извън установените рамки винаги е нещо положително. Включването на нови отбори донесе много вълнуващи моменти през този сезон и според мен, това е доказателство, че именно в тази посока трябва да се развиваме. Дълги години българският баскетбол се движеше в сравнително предвидими рамки – с едни и същи участници и често с предварителни очаквания кой ще бъде шампион. Подобна предвидимост не създава интерес, а спортът има нужда именно от емоция, конкуренция и изненади.

Представянето на Локомотив Пловдив е отличен пример за това как една организация трябва да се позиционира, да работи целенасочено и да изгражда своята идентичност. Те внесоха нова енергия и свежест в първенството, което се усети както от феновете, така и от всички участници в процеса.

Сандра Велчева-Хънт: Смятам, че направихме още една стъпка напред

От своя страна, Ботев 2012 Враца показа, че един отбор, изграден около млади, талантливи и трудолюбиви състезатели, може да генерира също толкова голям интерес, колкото и утвърдените клубове. Смятам, че за тях ще бъде огромен плюс, ако в близко бъдеще успеят да се завърнат и да домакинстват във Враца. Убедена съм, че това ще увеличи интереса към отбора още повече, защото нищо не може да замени връзката между един клуб и неговата местна публика. Въпреки че Ботевград се намира сравнително близо до Враца, пътуването все пак затруднява част от феновете да посещават редовно мачовете. Именно затова домакинствата в собствения град биха имали сериозен положителен ефект върху развитието на клуба.

За мен това е правилният път – всичко ново, различно и интересно носи свежест и развитие на всяка организация. Затова трябва да търсим и стимулираме подобни примери, а не да се затваряме в познати граници и модели.

- ЦСКА вече потвърди желанието си да се завърне в елита при мъжете. Лично вие как приемате това решение?

- Присъствието на ЦСКА в Sesame Националната Баскетболна Лига е важно и необходимо. Според мен, това дори не подлежи на коментар, защото ползите са очевидни – както за баскетбола в София, така и за българския баскетбол като цяло.

Разбира се, не можем да пренебрегнем и значението на евентуалното възраждане на едно от най-емблематичните съперничества в българския спорт – това между ЦСКА и Левски. Подобни мачове винаги привличат допълнителен интерес, емоция и внимание от страна на феновете и медиите.

Особено ценна е и добавената стойност на проекта, който клубът представя. Намерението да се разчита в голяма степен на собствените подрастващи състезатели е изключително позитивен сигнал и модел, който вече виждаме да дава добри резултати и при други клубове, като Ботев 2012 Враца.

Не мисля, че има различни мнения по въпроса колко положително би било включването на ЦСКА за лигата. Радвам се, че още тази година клубът успя да намери необходимите ресурси, организация и мотивация, за да направи стъпки към завръщане на най-високо ниво и потенциално да се включи още през следващия сезон. Подобно развитие може единствено да допринесе за по-голям интерес, по-силна конкуренция и по-добро бъдеще за българския баскетбол.

- Има ли вариант за завръщане и на други тимове, които са били част от лигата, визирайки Ямбол или някой друг?

- Към момента нямаме заявен интерес от клубове, които в миналото са били част от Sesame Националната баскетболна лига, като Ямбол или Черноморец. Разбира се, все още има време, тъй като крайният срок за подаване на заявки за участие през новия сезон е 20 юни.

Към днешна дата всички отбори, които участваха през сезон 2025/2026, потвърдиха на проведената среща намерението си да се включат и през следващия сезон. Освен тях сме получили заявки и от ЦСКА, както и от Политехника.

След изтичането на крайния срок всички кандидатури ще бъдат разгледани и подложени на необходимата процедура по одобрение от Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Едва след това ще можем да дадем окончателна информация относно формата на първенството, броя на участващите отбори и системата на провеждане на Sesame Националната баскетболна лига през следващия сезон.

На този етап интересът е обнадеждаващ и показва желание за развитие и разширяване на шампионата, което е положителен знак за българския баскетбол.

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