Сандра Велчева-Хънт: Смятам, че направихме още една стъпка напред

Генералният мениджър на Sesame Национална Баскетболна Лига Сандра Велчева-Хънт направи оценка на изминалия сезон в шампионата при мъжете. Освен това, пред официалния сайт на Sesame НБЛ тя сподели мнението си за финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив, както и за плейофите.

- След като приключи 2025/2026, какви са вашите впечатления и доволна ли сте от това, което видяхте по време на финалите между Балкан и Локомотив Пловдив?

- Да, изключително доволна съм, особено от интереса, който видимо се повиши през този сезон, както от страна на зрителите и феновете, така и по отношение на посещаемостта в залите. В края на сезона отчетохме близо 20% ръст на зрителите, което е изключително положителен резултат. Това е именно целта, за която работим и към която, вярвам, всички се стремим. Затова определено бих отбелязала този аспект като най-позитивния през сезона.

Много ми харесва атмосферата в “Арена Ботевград” и в зала „Сила“, в Пловдив. Подкрепата от феновете на двата отбора беше страхотна и допринесе за обстановката по време на мачовете.

Единственият негатив, който бих посочила, и това е нещо, което повтарям от години, е, че ми се иска да успеем да комуникираме по-добре помежду си и между всички ангажирани страни. Смятам, че много от въпросите могат да бъдат решавани вътрешно, без да им се дава излишна публичност, която често води до негативен имидж за организацията и до създаването на “скандали”, както често ги определят медиите.

- Как бихте оценили двубоите и интересът към Sesame НБЛ във финалната му фаза - плейофите?

- Определението, което бих дала за финалната фаза на Sesame Национална Баскетболна Лига е вълнуваща, интригуваща и неочаквана.

Смятам, че през този сезон успяхме да предложим на феновете много обрати, силни емоции и незабравими моменти, а именно това е същността на нашия спорт. Събитията в плейофите бяха наистина безпрецедентни и показаха колко непредвидим и атрактивен може да бъде баскетболът.

Не е случайно, че тази развръзка предизвика толкова голям интерес сред феновете и обществеността. Това е повод за удовлетворение, но и стимул да продължим да работим още по-усърдно, за да надграждаме постигнатото и да предлагаме още по-качествен продукт през следващите сезони.

- Ако трябва да направите вашата равносметка общо за целия сезон, каква би била тя?

- Равносметката, която правя за изминалия сезон, е положителна. Смятам, че вървим последователно и устойчиво напред. Винаги сравнявам настоящия сезон с предходния и се стремим да поставяме по-високи цели за следващия. Именно затова оценявам развитието ни през тази година като надграждане в много аспекти. Както клубовете като организации, така и лигата като цяло успяха да надградят постигнатото през миналия сезон – както по отношение на позиционирането, така и по отношение на интереса към първенството и посещаемостта в залите.

Положителен принос имаха и новите участници в шампионата – Локомотив Пловдив и Ботев 2012 Враца. Всеки от тях донесе своята идентичност и специфика, което обогати първенството и добави нова стойност към продукта, който предлагаме. Смятам също, че направихме крачка напред в позиционирането на баскетбола в социалните мрежи, в маркетинговото развитие на лигата, в привличането на нови партньори и реализирането на нови инициативи. В този смисъл гледам позитивно на постигнатото през сезона.

Разбира се, не липсваха и негативни моменти. Те бяха свързани основно с комуникацията, с необходимостта от по-ясно формулирани правила и с определени предизвикателства, които според мен не бяха комуникирани по най-добрия начин. Именно подобряването на комуникацията между всички участници в процеса е приоритет №1, върху който ще работим през следващия сезон. Генерално смятам, че сме направили още една стъпка напред. Не коментирам спортно-техническото ниво на баскетбола, защото знам, че по тази тема съществуват различни мнения. Говоря единствено за оперативното развитие и израстването на Sesame Националната Баскетболна Лига като организация и продукт.

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