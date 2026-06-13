Антонели: Ще се опитам да се възползвам от въздушната струя на старта

За първи път от началото на сезона Андреа Кими Антонели няма да започне състезание във Формула 1 от първата редица на стартовата решетка.
Италианецът ще започне утрешната Гран При на Барселона от третото място, след като днес той беше победен от съотборника си Джордж Ръсел и Люис Хамилтън в квалификацията. Лидерът в шампионата видя и позитивното в своето класиране, а именно факта, че то ще му даде шанс да се възползва от въздушната струя по време на един от най-дългите спринтове до първия завой изобщо във Формула 1.
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„Досега уикендът беше малко труден. Нямам усещането в колата. Вчера дългата ми серия беше силна, но днес не ми достигна малко, така че гледам напред към утре. Ще се опитам да направя добър старт, за да се възползвам максимално въздушната струя до първия завой“, заяви Антонели.
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages