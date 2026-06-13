България с най-млад отбор в Лигата на нациите при мъжете

След жените и мъжкият национален отбор на България е с най-младия състав сред всички 18 участници във Волейболната лига на нациите. Средната възраст на избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини е 23 години.

Подобно бе положението и на световното във Филипините миналия септември, на което България стигна до сребърните медали.

България излиза за нова победа срещу Аржентина

Най-опитни в Лигата на нациите са съставите на Украйна, Япония, Полша, САЩ, Бразилия, Сърбия и Аржентина със средна възраст 27 години.

Аржентина със загуба от Иран преди мача с България

Снимки: volleyballworld.com

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