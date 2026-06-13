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  3. Ким Кардашиян подари персонализирана кърпа на Кими Антонели след гафа в Монако

Ким Кардашиян подари персонализирана кърпа на Кими Антонели след гафа в Монако

  • 13 юни 2026 | 13:19
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Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели получи изненадващ подарък от Ким Кардашиян след края на втората петъчна тренировка преди Гран При на Барселона.

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На хавлията беше продиран надпис „За Кими, от Ким“, а самата кърпа беше увита в панделка. Този подарък идва в знак на извинение към италианеца от страна на приятелката на Люис Хамилтън, която по погрешка открадна хавлията, която беше предвидена за Антонели след финала на Гран При на Монако.

Този момент стана обект на множество коментари в социалните мрежи, а повечето от тях бяха критични към Кардашиян. От Мерцедес също си направиха няколко шегички със ситуацията, публикувайки няколко видеа в своите канали в социалните мрежи, на които Антонели си търсеше кърпата.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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