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Очаквайте в 15:00 Пресконференция на Григор Димитров и Стефанос Циципас преди демонстративния им мач
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  3. Приятелите на Левски, играли срещу "Айдън Мейдън", с първа победа

Приятелите на Левски, играли срещу "Айдън Мейдън", с първа победа

  • 12 юни 2026 | 14:25
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Приятелите на Левски, играли срещу "Айдън Мейдън", с първа победа

Приятелите на Левски, които играха в демонстративния мач на 25 май на стадион "Георги Аспарухов" срещу музикалните икони от "Айдън Мейдън", записаха първа футболна победа. След загубата с 6:9 от хеви метъл звездите, сега те съумяха да се поздравят с успех. На малки вратички победиха трудно сборния тим Чиновници с 6:4.

В "синия" състав личаха имената на легендата на Левски Елин Топузаков и финансиста Кирил Евтимов. Именно те най-много допринесоха за крайния резултат, реализирайки по два гола в мрежата на опонента. По един добавиха Митьо Йорданов и Антон Петев. Съставът им бе допълнен от Пламен Пенчев и вратаря Христо Колев - Пикфорда, който с точни намеси в края на срещата запази аванса на своите.

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