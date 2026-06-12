Приятелите на Левски, играли срещу "Айдън Мейдън", с първа победа

Приятелите на Левски, които играха в демонстративния мач на 25 май на стадион "Георги Аспарухов" срещу музикалните икони от "Айдън Мейдън", записаха първа футболна победа. След загубата с 6:9 от хеви метъл звездите, сега те съумяха да се поздравят с успех. На малки вратички победиха трудно сборния тим Чиновници с 6:4.

В "синия" състав личаха имената на легендата на Левски Елин Топузаков и финансиста Кирил Евтимов. Именно те най-много допринесоха за крайния резултат, реализирайки по два гола в мрежата на опонента. По един добавиха Митьо Йорданов и Антон Петев. Съставът им бе допълнен от Пламен Пенчев и вратаря Христо Колев - Пикфорда, който с точни намеси в края на срещата запази аванса на своите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google