Райчев: Винаги съм си мечтал да играя за Левски, дошъл съм да се боря

Левски публикува видео от първите моменти на Адриан Райчев след завръщането му на стадион "Георги Аспарухов". Юношата на "синия" клуб се превърна в третото ново попълнение на софиянци, след Рейналдо и Давид Кусо. Той пристига на "Герена" под наем от италианския Пиза, като договорът му е за една година.

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

"Чувствам се много добре. Много съм щастлив да се завърна вкъщи. Надявам се през следващия сезон да имаме още повече успехи. Следя Левски, винаги съм ги следял. Дори на мача срещу ЦСКА 1948, когато спечелихме официално титлата, присъствах. Бях в “А” сектор, чувството беше страхотно.

Когато разбрах за интереса на Левски, веднага откликнах много позитивно, защото винаги съм си мечтал да играя за Левски. Бил съм 8 години в школата на Левски. Много съм щастлив, че съм тук. Играл съм с Асен Митков - страхотен футболист. Също така с Преслав Бачев, Виктор Любенов и с много други момчета, които играят професионален футбол сега.

Най-новото попълнение на Левски с първа тренировка

Конкуренцията в отбора е много сериозна, наясно съм. Дошъл съм да се боря и ще дам всичко от себе си на терена. Чувствам се най-добре като крило, без значение дали ляво или дясно. Където треньорът прецени. Ще дам всичко от себе си.

На феновете ще пожелая да са здрави. Да продължават да подкрепят отбора. Надявам се, че ще имаме още повече успехи както в България, така и в Европа", сподели Райчев пред клубата телевизия на "сините".

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