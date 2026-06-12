Торино обяви треньорската си смяна

От Торино официално обявиха треньорската смяна в клуба след края на изминалия сезон. „Биковете“ се разделиха с досегашния си наставник Роберто Д’Аверса и назначиха на негово място младия специалист Инясио Абате.

Бивш защитник на Милан е фаворит за нов треньор на Торино

Клубът освободи не само Д’Аверса, но и целия му щаб, като му благодариха за свършената работа и му пожелаха бъдещи успехи. 50-годишният наставник пое Торино през февруари и успя да го стабилизира, извеждайки го до пет успеха, три равенства и четири загуби. Така „граната“ завършиха 12-и в класирането на Серия "А". Въпреки това от ръководството решиха да не удължат престоя на италианеца начело на отбора.

Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla… pic.twitter.com/aAUe04JbRf — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 12, 2026

Вместо това оттам решиха да се доверят на Абате. За 39-годишния специалист това ще бъде първи опит в италианския елит, след като досега е бил начело на младежките състави на Милан, на Тернана и на Юве Стабия, с който завърши седми в Серия "Б" през миналия сезон и отпадна в баражите за промоция. Сега бившият италиански национал подписа двугодишен договор с Торино, където прекара един сезон и като футболист.

Bentornato, Mister Abate 🫡 pic.twitter.com/MvwXgtIZaN — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 12, 2026

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