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Торино обяви треньорската си смяна

  • 12 юни 2026 | 17:51
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Торино обяви треньорската си смяна

От Торино официално обявиха треньорската смяна в клуба след края на изминалия сезон. „Биковете“ се разделиха с досегашния си наставник Роберто Д’Аверса и назначиха на негово място младия специалист Инясио Абате.

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Клубът освободи не само Д’Аверса, но и целия му щаб, като му благодариха за свършената работа и му пожелаха бъдещи успехи. 50-годишният наставник пое Торино през февруари и успя да го стабилизира, извеждайки го до пет успеха, три равенства и четири загуби. Така „граната“ завършиха 12-и в класирането на Серия "А". Въпреки това от ръководството решиха да не удължат престоя на италианеца начело на отбора.

Вместо това оттам решиха да се доверят на Абате. За 39-годишния специалист това ще бъде първи опит в италианския елит, след като досега е бил начело на младежките състави на Милан, на Тернана и на Юве Стабия, с който завърши седми в Серия "Б" през миналия сезон и отпадна в баражите за промоция. Сега бившият италиански национал подписа двугодишен договор с Торино, където прекара един сезон и като футболист.

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