Фен на Никс "бомбардира" с яйца Уембаняма

Напрежението около финалната серия в НБА продължава да расте, а част от феновете на Ню Йорк Никс отново преминаха границата на добрия тон. Докато френската суперзвезда на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма се прибираше в хотела на отбора след поражението, човек от събралата се тълпа хвърляше яйца по него.
Това е поредният случай на неприемливо поведение от страна на фенове по време на финалите. Еуфорията около силното представяне на Никс през серията доведе до мащабни празненства в Ню Йорк, но на няколко пъти те прераснаха в агресивни прояви.
След победата на отбора във втория мач миналия петък полицията в Ню Йорк съобщи за 17 арестувани лица пред „Медисън Скуеър Гардън“, където беше организирана публична прожекция на двубоя за привържениците на Никс. По време на безредиците е бил нападнат и служител на полицията.
Междувременно социалните мрежи бяха залети с видеоклипове, на които се виждат привърженици на Никс, тормозещи и нападащи фенове на Сан Антонио Спърс по улиците на града.
Инцидентът с Уембаняма поставя нови въпроси относно сигурността около финалната серия и поведението на част от феновете, които позволяват спортната страст да прерасне в неприемлива агресия.
След драматичния си успех в мач №4, Ню Йорк води в серията с 3-1 победи.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages