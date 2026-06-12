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Фен на Никс "бомбардира" с яйца Уембаняма

  • 12 юни 2026 | 17:02
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Напрежението около финалната серия в НБА продължава да расте, а част от феновете на Ню Йорк Никс отново преминаха границата на добрия тон. Докато френската суперзвезда на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма се прибираше в хотела на отбора след поражението, човек от събралата се тълпа хвърляше яйца по него.

Това е поредният случай на неприемливо поведение от страна на фенове по време на финалите. Еуфорията около силното представяне на Никс през серията доведе до мащабни празненства в Ню Йорк, но на няколко пъти те прераснаха в агресивни прояви.

След победата на отбора във втория мач миналия петък полицията в Ню Йорк съобщи за 17 арестувани лица пред „Медисън Скуеър Гардън“, където беше организирана публична прожекция на двубоя за привържениците на Никс. По време на безредиците е бил нападнат и служител на полицията.

Междувременно социалните мрежи бяха залети с видеоклипове, на които се виждат привърженици на Никс, тормозещи и нападащи фенове на Сан Антонио Спърс по улиците на града.

Инцидентът с Уембаняма поставя нови въпроси относно сигурността около финалната серия и поведението на част от феновете, които позволяват спортната страст да прерасне в неприемлива агресия.

След драматичния си успех в мач №4, Ню Йорк води в серията с 3-1 победи.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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