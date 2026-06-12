Селекционерът на Австралия удължи договора си

Селекционерът на австралийския национален отбор по футбол Тони Попович продължи договора си до края на Купата на Азия през 2027, съобщава местната федерация. Отборът ще изиграе първия си мач на Световното първенство в неделя от 7:00 часа българско време срещу Турция.

Попович наследи Греъм Арнолд на поста национален селекционер през 2024 и класира Австралия на световни финали за шести пореден път. Неговият договор изтичаше с края на Мондиал 2026.

"За мен е чест и привилегия да водя отбора и това е роля, на която се наслаждавам истински, но и не я приемам за даденост. Напълно концентриран съм върху предстоящото Световното първенство", заяви Попович.

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Снимки: Gettyimages