Ману Джинобили при 27 точки преднина за Спърс: 0:0

Легендата на Сан Антонио Спърс Ману Джинобили преждевременно отпразнува победата на своя тим в четвъртия мач от финалната серия срещу Ню Йорк, когато тексасците поведоха с 27 точки на голямата почивка.

Прочутият аржентинец написа в социалните мрежи "0-0!! Напред, Спърс" по време на полувремето, намеквайки за двете загуби в началото на серията и очаквайки резултатът да бъде изравнен след двата мача в Ню Йорк.

Въпреки това, Сан Антонио пропиля огромното си предимство и в крайна сметка загуби с разлика от 1 точка, изоставайки с 1-3 в серията.

"Не мога да повярвам какво току-що се случи! Невероятно! Много тежка загуба. Сега трябва да ближеш рани и да опиташ отново. Няма други варианти", реагира 4-кратният шампион в НБА след финалната сирена.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google