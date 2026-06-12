Халф на Хаити ще пропусне Световното

Полузащитникът на Хаити Левертон Пиер ще пропусне Световното първенство заради контузия в аддукторите, съобщиха от футболната федерация на страната.
"Левертон Пиер няма да може да играе на Мондиала, след като медицинският екип установи контузия в десния му аддуктор", написаха от ръководния орган на футбола в Хаити. Халфът играе за португалския втородивизионен Визела.
Той ще бъде заменен от централния бранител Гарвен Метусала, който играе във второто ниво на футбола в САЩ за Колорадо Спрингс Суичбекс.
Хаити ще се изправи срещу Шотландия в събота за първия си мач в група C. Останалите опоненти на карибската нация ще бъдат петкратният шампион Бразилия и Мароко.
Тимът, воден от френския селекционер Себастиан Мине, ще участва едва на вторите си Световни финали, след като направи дебюта си през 1974 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages