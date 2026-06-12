Халф на Хаити ще пропусне Световното

Полузащитникът на Хаити Левертон Пиер ще пропусне Световното първенство заради контузия в аддукторите, съобщиха от футболната федерация на страната.

Mondyal 2026



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Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2).



Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026

"Левертон Пиер няма да може да играе на Мондиала, след като медицинският екип установи контузия в десния му аддуктор", написаха от ръководния орган на футбола в Хаити. Халфът играе за португалския втородивизионен Визела.

Той ще бъде заменен от централния бранител Гарвен Метусала, който играе във второто ниво на футбола в САЩ за Колорадо Спрингс Суичбекс.

Хаити ще се изправи срещу Шотландия в събота за първия си мач в група C. Останалите опоненти на карибската нация ще бъдат петкратният шампион Бразилия и Мароко.

Тимът, воден от френския селекционер Себастиан Мине, ще участва едва на вторите си Световни финали, след като направи дебюта си през 1974 година.

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Снимки: Gettyimages