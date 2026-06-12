Фрайбург привлече японски национал

Германският футболен клуб Фрайбург привлече японския национален нападател Кейсуке Гото като третото си ново попълнение за лятото.

21-годишният играч се присъединява към финалиста от Лига Европа и става вторият японски играч, който прави подобен входящ трансфер от белгийското първенство през последните седмици, след полузащитника Рихито Ямамото.

Кейсуке Гото е част от националния отбор на Япония, за който има четири мача, и е в състава, който ще започне похода си на Мондиал 2026 срещу Нидерландия в неделя.

"В лицето на Кейсуке взимаме вълнуващ играч с интересен потенциал. Неговият дързък стил на игра ще бъде истинска полза за нас. Той обича да прави пробиви зад отбраната, има добро чувство за пространство и също така знае как да се позиционира в наказателното поле. Той със сигурност ще се нуждае от време, за да се пригоди и да се развие, но ще се справи. Много сме доволни", заяви спортният директор Йохен Зайер, цитиран от АП.

Гото се присъединява от белгийския Андерлехт, където пристигна през 2024 година, но прекара последния сезон под наем в Синт Тройден. Като преотстъпен за "канарчетата" той отбеляза 10 гола и направи 5 асистенции за 28 мача в елитната дивизия на Белгия.

Фрайбург завърши сезона в Бундеслигата на седмо място и си осигури участие в плейофите за Лигата на конференциите на УЕФА през предстоящата кампания.

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Снимки: Gettyimages