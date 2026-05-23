Фрайбург привлече вратар от Вердер

Вратарят Мио Бакхаус се присъединява към Фрайбург от съперника от Бундеслигата Вердер Бремен, съобщиха и двата клуба. Фрайбург не разкри подробности по договора, докато медиите обявиха, че вратарят на германския национален отбор до 21 години Бакхаус е подписал договор до 2031 година и струва на финалистите от Лига Европа 15 милиона евро.

"Мио впечатляващо демонстрира високия стандарт, с който игра в първия си сезон в Бундеслигата. Неговото спокойно и фокусирано поведение е „заразително“, каза членът на борда на Фрайбург и спортен директор Йохен Зайер. Пристигането на Бакхаус във Фрайбург означава, че настоящият им титуляр Ноа Атуболу може да напусне клуба. Твърди се, че той "търси ново предизвикателство“.

🚨💥 Mio Backhaus to SC Freiburg - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached. Contract until 2031. Medical completed. He will become the new No. 1.



Werder Bremen will receive around €15m in total. Announcement soon. @_dennisbayer @SkySportDE 🇩🇪🇯🇵 pic.twitter.com/UrwO3hniBx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 22, 2026

Изпълнителният директор на Бремен Клеменс Фриц призна за „много изгодна оферта“ от Фрайбург, която ги е накарала да продадат Бакхаус, който имаше 32 мача в топ елита за тима. Вердер Бремен също така заяви, че е задействал опцията за закупуване на естонеца Карл Хайн, който ще бъде новият им номер едно на вратата след период под наем в новия английски шампион Арсенал.

Следвай ни:

Снимки: Imago