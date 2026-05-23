Фрайбург привлече вратар от Вердер

Вратарят Мио Бакхаус се присъединява към Фрайбург от съперника от Бундеслигата Вердер Бремен, съобщиха и двата клуба. Фрайбург не разкри подробности по договора, докато медиите обявиха, че вратарят на германския национален отбор до 21 години Бакхаус е подписал договор до 2031 година и струва на финалистите от Лига Европа 15 милиона евро.
"Мио впечатляващо демонстрира високия стандарт, с който игра в първия си сезон в Бундеслигата. Неговото спокойно и фокусирано поведение е „заразително“, каза членът на борда на Фрайбург и спортен директор Йохен Зайер. Пристигането на Бакхаус във Фрайбург означава, че настоящият им титуляр Ноа Атуболу може да напусне клуба. Твърди се, че той "търси ново предизвикателство“.
Изпълнителният директор на Бремен Клеменс Фриц призна за „много изгодна оферта“ от Фрайбург, която ги е накарала да продадат Бакхаус, който имаше 32 мача в топ елита за тима. Вердер Бремен също така заяви, че е задействал опцията за закупуване на естонеца Карл Хайн, който ще бъде новият им номер едно на вратата след период под наем в новия английски шампион Арсенал.
