Каратанчева: Григор може да се завърне, Вики Томова е машинка

Сесил Каратанчева вярва, че най-добрият ни тенисист Григор Димитров може да се завърне в елита на тениса. Бившата четвъртфиналистка на "Ролан Гарос" изрази и възмущението си от негативните коментари към него.

"Аз винаги гледам положително. Абсолютно мисля, че може да се върне. Много не ми харесва, да не използвам по-тежки думи, когато някой каже, че този е приключил, това е краят му. Тук сме царе на тези крайни изказвания. Григор има капацитета, възможностите и опита. Да е жив и здрав и да има желанието, защото в крайна сметка всичко опира до физическо и психическо здраве. Ако иска и вярва, че ще се върне, ще го направи", сподели Сесил пред Sportal.bg.

Бившата номер 35 в света говори и за първата ни ракета при жените Виктория Томова: "Вики е машинка. Ние с нея сме много близки. Вики е прекрасен пример как седиш в това сито, защитаваш точки, пътуваш, наново и наново и трябва постоянно да се доказваш. Защото такава е точковата система. Всяка седмица имаш да защитаваш точки и всяка седмица можеш да изпаднеш от голямата игра. Трудно е".

Две от сестрите на Каратанчева - Лия и Алекса, също вече са в професионалния тенис. Лия в един период беше близо до класиране за квалификации на турнир от Големия шлем, но продължава да е в топ 200 на двойки. Но дали продължават да слушат съветите на кака си: "Никой не е пророк в собственото си семейство. Те са млади. Гледам да не давам непоискани съвети, но за бекхенда й казах - на правилното място си дошла, щом ме питам единственото нещо, което го разбирам.

Алекса сега тръгна по турнири доста активно. Лия беше близо до квалификации на Голям шлем. Имаше лека контузия, имаше точки да защитава, не успя да ги защити. Върна малко задна. Това им казвам и на двета. Хубавото нещо на тениса е, че той не е като някои други спортове, при които чакаш Олимпиадата и там ако не се представиш добре, целият ти свят е смазан, защото трябва да тренираш още четири години. В тениса една седмица може да падаш като тъпан и следващия понеделник имаш нов шанс. И там да паднеш, идва следващата и следващата. Тенисът дава една страхотна възможност постоянно да пробваш. Стига да си здрав и стига да имаш пари."

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Сесил даде мнението си за нивото на женския тенис в момента, като разкри, че много харесва Мира Андреева, която миналата седмица спечели първата си титла от Големия шлем на 19 години. Рускинята много рано навлезе в професионалния тенис, а Каратанчева също проби на ранна възраст. Тя обаче споделя, че това води до прекалено голямо натоварване и носи големи рискове.

"Ранното избухване носи своите рискове. Аз определено не съм му фен. Когато се допитат до мен, съветвам всеки да си мине по пътя. В днешно време с тези удължени кариери, които наблюдаваме в много спортове, едно нормално развитие, минаване по стълбичките - да влезеш в професионалния спорт на 17, 18, до 22 да се заявиш на световната сцена, мисля, че е прекрасно. Просто защото, колкото по-рано избухнеш, толкова по-рано усещаш едно напрежение. Колкото и преждевременно да си се развил умствено и физически, не знам доколко психиката е готова за него.

Видяхме това при една Радукану. Мисля, че това беше прекрасен пример за един изключителен талант, изключително ранно избухване, което след това доведе със себе си много договори, много слава, много внимание, но и много изисквания, много напрежение - спонсори, треньори, турнири. Дойдоха контузии, дойде едно прегаряне, дойде срив. За мен това е много показателно. Да, ще има единици, които ще минат между капките. Шарапова също много рано избухна, но направи една феноменална кариера. Мисля, че това по-скоро са изключения. Мисля, че всеки трябва да си мине по стълбичката и това е много по-устойчиво във времето. И това е много важен урок за родителите. Особено болно абмициозните родители, защото аз виждам такива всеки ден. И е хубаво това да го знаят", сподели Сесил вече с поглед от другата страна.

Каратанчева коментира и протестът на тенисистите преди "Ролан Гарос" относно разпределението на парите в тениса: "Най-абсурдно ми беше, когато един журналист попита Сабаленка на "Ролан Гарос": "Ти си от групата състезатели, които се борят за по-равно разпределение на парите, но носиш диаманти. Още пари ли ти трябват?" Аз ако бях на нейно място, щях да гръмна. Сабаленка отговори изключително дипломатично и възпитано. Тя всичко, което е изкарала, го е направила с труд на корта. Чест и прави, че въпреки че тя има достатачно, на нея пари не й трябват, тя повдига въпроса тези пари да се разпределят доста по-добре.

Това е един от най-гледаемите спортове, в който има изключително много пари от реклама. Има състезатели, като финалистката на "Ролан Гарос", която отива на Голям шлем и не е сигурно как ще си плати хотела. Те ти дават някакви пари за хотел. Но ако някой се опита да отиде в Париж през седмиците на на "Ролан Гарос", ще види, че тези пари не стигат. Много лъскаво изглежда отстрани, когато гледат колко изкарваш, но всъщност, ако някой сметне разходите, защото тенисът е един от малкото спортове, в който ти може всяка седмица да летиш на различна локация, буквално на различни континенти, всичко си плащаш сам - самолетни билети, хотели, храна... Тенисът е много, много скъп спорт".

Снимки: Борислав Цветанов

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