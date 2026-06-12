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  3. Алекс и Симеон Николови: Факт е, че подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина

Алекс и Симеон Николови: Факт е, че подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина

  • 12 юни 2026 | 00:49
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Волейболистите от мъжкия национален отбор на България записаха първи успех в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим надигра Иран с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) в среща от група 2, изиграна в Бразилия.

България с първа победа във VNL след успех над Иран
България с първа победа във VNL след успех над Иран

Така нашите момчета записаха първите си три точки в надпреварата.

В следващата си среща, на 13 юни (събота) от 21:30 часа. родните представители излизат срещу Аржентина.

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме!
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме!

"Факт е, че подобрихме доста играта от вчера. Лично за себе си мога да кажа, че когато имам такива нападатели, работата ми е да им давам топките, където искат те, а вчера не го направих добре. Така че, днес главната ми концентрация беше насочена към това да бъда точен и смятам, че го направих по-добре. И в бъдещите мачове трябва само да бъда прецизен", сподели Симеон Николов след срещата.

"За ефективността на сервиса на нас двамата мога да кажа, че не беше на нашето ниво, но за всички други успяха да балансират, което ни помогна да не влизаме в излишни кризи, дупки и такива ситуации. И се видя, че в последния гейм успяхме да вкараме няколко сервиса. Ще ги вкараме срещу Аржентина. Относно прецизността няма какво да допълня", каза пък брат му Александър Николов.

Снимки: volleyballworld.com

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