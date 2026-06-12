Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме!

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България записаха първи успех в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим надигра Иран с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) в среща от група 2, изиграна в Бразилия.

Така нашите момчета записаха първите си три точки в надпреварата.

България с първа победа във VNL след успех над Иран

В следващата си среща, на 13 юни (събота) от 21:30 часа. родните представители излизат срещу Аржентина.

“Доволен съм. Когато печелим трябва да сме щастливи. Когато работиш на високо ниво. Трябва да спечелиш. Ние сме щастливи. Трябва да знаем, че всеки двубой ще бъде много тежка битка. Днес печелим с 3:0, но една или 2 топки правят разлика. Никой на това ниво не играе без грешки. Трябва да поемаш риск и да играеш на високо ниво. И вчера атаката ми хареса. Днес малко по-малко грешки направихме”, заяви селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google