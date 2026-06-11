Чеко Перес обясни грешката, която коства първата точка на Кадилак във Формула 1

Серхио Перес завърши надпреварата за Гран При на Монако миналата неделя на десетото място, с което спечели първата точка в историята на отбора на Кадилак във Формула 1.

Малко по-късно, обаче, мексиканецът беше наказан с 10 секунди от стюардите, което го смъкна на 15-та позиция в крайното класиране. Санкцията на Перес, която беше неговата втора за деня, му беше дадена грешно позициониране на стартовата решетка при рестарта след червения флаг.

Not the ending we hoped for.



SP11 crossed the line in P10, but a post-race review upheld a penalty for a false start on the restart, dropping us down the order. pic.twitter.com/qjuXQULQXT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 7, 2026

Тогава предните гуми на колата на мексиканеца бяха извън маркираната позиция, което беше и причината той да бъде наказан с 10 секунди. В самото начало Перес също се позиционира грешно на стартовата решетка, но тогава той обърка своята позиция, след като Габриел Бортолето стартира от бокса заради повреде и съответно Перес беше наказан с минаване през пит-лейна.

Sunshine and blue skies at Circuit de Barcelona-Catalunya ☀️ pic.twitter.com/BU7T6SpbEd — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 11, 2026

„Бях със смесени чувства. Очевидно, беше фантастично състезание с всичко, което ни се случи, срещнахме се с всеки възможен проблем, който можете да си представите. Но след това състезанието ни даде възможност, която ние сграбчихме с две ръце, но, за съжаление, получих наказание в края, което направи нещата по-малко сладки.



„Мисля, че за първото наказание можем да кажем, че става дума за грешка в комуникацията, но аз поемам отговорност. В същото време, когато оперираш на лимита като пилот – аз правя добри стартове, защото използвам всеки възможен сантиметър, правя моите бърнаутове възможно най-късно, за да имам възможно най-горещи гуми, така че натискам всичко на лимита и този път го прескочих с малко. Но, в крайна сметка, ние нямахме темпото за позицията, на която завърших, така че извличаме позитивите от случилото се.



„Имаше по малко от всичко, защото аз бях в сянката. Дори когато ми показаха записа от камерите за наблюдение, не можах да видя точно, защото бях в сянката под едно дърво и нямаше ясна видимост. Така че аз отдавам случилото се на желанието ми да съм на лимита, опитвайки се да загрея гумите възможно най-много и най-късно“, каза Перес преди началото на уикенда за Гран При на Барселона.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages