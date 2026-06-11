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  3. Гюнтер Щайнер: Тото е достатъчно умен, за да не събира Кими и Макс

Гюнтер Щайнер: Тото е достатъчно умен, за да не събира Кими и Макс

  • 11 юни 2026 | 19:33
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Бившият шеф на отбора на Хаас и настоящ собственик на екипа на Tech3 КТМ в MotoGP Гюнтер Щайнер коментира незатихващите слухове, че Макс Верстапен ще се присъедини към Мерцедес в бъдеще.

Според ексцентричния италианец шефа на Сребърните стрели Тото Волф е достатъчно умен, за да не допуска грешката да събира четирикратния световен шампион и Андреа Кими Антонели в един отбор. По думите на Щайнер в момента Волф разполага с най-големия талант на бъдещето в лицето на Антонели и не се нуждае от Верстапен, чието бъдеще във Формула 1 продължава да е обект на слухове и спекулации.

„Не мисля, че това ще се случи. Макс няма да смени Джордж (Ръсел). Защо му е на Тото да привлича Макс, след като разполага с най-големия талант на бъдещето? Смятам, че в момента Макс е най-добрият, но в даден момент някой друг ще бъде по-добър, със сигурност в даден момент Кими ще е по-добър от него. Но защо му е да привлича някой като Макс, за да има битка, в която всички могат да загубят? Това не е нещо, което Тото ще направи. Тото е достатъчно умен, за да не го прави“, каза Щайнер в подкаста The Red Flags.

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Снимки: Gettyimages

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