Отборът на Оливие Панис тръгва от полпозишъна в LMP2 в Льо Ман

Отборът на Панис Рейсинг с №29, чийто собственик е бившият пилот във Формула 1 Оливие Пасин, ще започне тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“ от полпозишъна в LMP2 категорията.

#29 Forestier Racing by Panis claims LMP2 POLE at Le Mans! 👏



The team's first WEC pole position, courtesy of Esteban Masson. #WEC #LeMans24 @EuropeanLMS pic.twitter.com/VUpNOU5VTe — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

Първата позиция на старта за екипажа донесе Естебан Масон, който завъртя обиколка за 3:32.855 в хиперпол 2. Така той изпревари с 0.387 Йоб ван Уйтерт от Идек Спорт №28, а трети и четвърти останаха Джак Дуън и Ник Йелоли, които завършиха на съответно 0.655 и 0.723 зад Масон с автомобилите на Нийлсен Рейсинг №24 и Интер Юропол Компетишън №43.

After a hard-fought battle against the clock, the #29 FORESTIER RACING BY PANIS LMP2, driven by Etienne Masson, secures pole position with a time of 3:32.855!



Well done! #LeMans24 pic.twitter.com/GAAJbzSuoG — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Краудстрайк Рейсинг №4 (Алекзандър Куин) и Дюкейн №30 (Жулиен Андлауер) ще разделят третата редица пред TDS Рейсинг №14 (Кевин Естре), AO by TF №99 (Дейн Камерън), AF Корсе №183 (Матьо Ваксивие) и Интер Юропол Компетишън №343 (Ришар де Жерус), които ще допълнят челната десетка.

В хиперпол 1 най-бърз с прототипа с №43 беше Том Дилман, който постигна 3:33.762, за да оглави класирането. Десетото място зае Едуард Пиърсън с №24, а елиминирани от битката за полпозишъна преди решителната фаза на хиперпол бяха Юнайтед Аутоспорт №22 (Грегоар Соси), Юнайтед Аутоспорт №222 (Оливър Джарвис), Вектор Спорт №26 (Владислав Ломко), CLX Моторспорт (Теодор Йенсен) и Протон Компетишън №9 (Какуношин Охта), които ще заемат местата от 11-то до 15-то на стартовата решетка в LMP2. Бившият съотборник на Никола Цолов във Формула 3 Соси изостана с 0.370 от Пиърсън в битката за последното място в топ 10 в края на първата хиперпол сесиа.

Последните четири позиции на старта в LMP2 ще бъдат Протон Компетишън №44, Алгарве Про Рейсинг №25, RD Лимитед №48 и DKR Енджиниъринг №3. Тези четири екипажа бяха елиминирани от битката за полпозишъна още след вчерашната квалификационна сесия на пистата „Сарт“.

pic.twitter.com/E4zyV0bzxA — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, което ще бъде 94-то в историята на надпреварата, стартира в събота (13 юни) от 17:00 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages