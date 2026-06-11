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Отборът на Оливие Панис тръгва от полпозишъна в LMP2 в Льо Ман

  • 11 юни 2026 | 22:18
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Отборът на Оливие Панис тръгва от полпозишъна в LMP2 в Льо Ман

Отборът на Панис Рейсинг с №29, чийто собственик е бившият пилот във Формула 1 Оливие Пасин, ще започне тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“ от полпозишъна в LMP2 категорията.

Първата позиция на старта за екипажа донесе Естебан Масон, който завъртя обиколка за 3:32.855 в хиперпол 2. Така той изпревари с 0.387 Йоб ван Уйтерт от Идек Спорт №28, а трети и четвърти останаха Джак Дуън и Ник Йелоли, които завършиха на съответно 0.655 и 0.723 зад Масон с автомобилите на Нийлсен Рейсинг №24 и Интер Юропол Компетишън №43.

Краудстрайк Рейсинг №4 (Алекзандър Куин) и Дюкейн №30 (Жулиен Андлауер) ще разделят третата редица пред TDS Рейсинг №14 (Кевин Естре), AO by TF №99 (Дейн Камерън), AF Корсе №183 (Матьо Ваксивие) и Интер Юропол Компетишън №343 (Ришар де Жерус), които ще допълнят челната десетка.

В хиперпол 1 най-бърз с прототипа с №43 беше Том Дилман, който постигна 3:33.762, за да оглави класирането. Десетото място зае Едуард Пиърсън с №24, а елиминирани от битката за полпозишъна преди решителната фаза на хиперпол бяха Юнайтед Аутоспорт №22 (Грегоар Соси), Юнайтед Аутоспорт №222 (Оливър Джарвис), Вектор Спорт №26 (Владислав Ломко), CLX Моторспорт (Теодор Йенсен) и Протон Компетишън №9 (Какуношин Охта), които ще заемат местата от 11-то до 15-то на стартовата решетка в LMP2. Бившият съотборник на Никола Цолов във Формула 3 Соси изостана с 0.370 от Пиърсън в битката за последното място в топ 10 в края на първата хиперпол сесиа.

Последните четири позиции на старта в LMP2 ще бъдат Протон Компетишън №44, Алгарве Про Рейсинг №25, RD Лимитед №48 и DKR Енджиниъринг №3. Тези четири екипажа бяха елиминирани от битката за полпозишъна още след вчерашната квалификационна сесия на пистата „Сарт“.

Тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, което ще бъде 94-то в историята на надпреварата, стартира в събота (13 юни) от 17:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages

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