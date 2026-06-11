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  3. ФИА удължи договора на Пирели за доставка на гуми във Формула 1

ФИА удължи договора на Пирели за доставка на гуми във Формула 1

  • 11 юни 2026 | 19:40
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Италианската компания Пирели ще продължи да бъде ексклузивен доставчик на гуми във Формула 1 поне до края на 2028 година, след като ФИА активира клауза в договора си с производителя на гуми.

Контрактът беше подписан през 2023 година за срок от три сезона (2025-2027). Той включваше клауза за удължаването му с един сезон, която е била активирана от ФИА. Така Пирели ще продължи да доставя гуми във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 поне до края на сезон 2028.

Италианската компания е ексклузивен доставчик на гуми във Формула 1 от 2011 година насам, когато замени Бриджстоун. През годините продуктите на Пирели са понасяли множество критики от страна на пилотите, отборите и феновете по една или друга причина, но въпреки това ФИА и Формула 1 продължават да гласуват доверие на италианските си партньори.

„В продължение на много години се радвахме на невероятна история и партньорство с Пирели, разчитайки на техния технически блясък и фокус върху представянето, иновациите и устойчивостта, така че съм щастлив, че ние и ФИА ще продължим това сътрудничество за още една година. Докато продължаваме да разширяваме границите в техническата регулаторна рамка, ангажиментът на Пирели към качеството дава спокойствие на всички отбори и серии, на които доставя гуми, тъй като знаят, че работят с едни от най-модерните гуми в света. Бих искал да благодаря на президента на ФИА, Мохамед Бен Сулайем, и на Марко Тронкети Провера, изпълнителен вицепрезидент на Пирели - това удължаване е още един фантастичен пример за работа с експертни партньори, чийто опит е в основата на високи постижения и осигурява най-доброто зрелище на пистата“, заяви главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

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