Астън Мартин спечели втори пореден полпозишън за "24 часа на Льо Ман" в LMGT3

За втора поредна година Матиа Друди спечели полпозишъна за „24-те часа на Льо Ман“ в клас LMGT3 с автомобила на Астън Мартин с №27.

It's POLE for Aston Martin!! 💪



The #27 Vantage AMR LMGT3 will lead the pack for the 24 Hours of Le Mans, thanks to a flying lap by @MattiaDrudi.#WEC #LeMans24 #AstonMartin pic.twitter.com/uK2r1hTAH0 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

В заключителните 15 минути на битката за първото място на стартовата решетка италианецът завъртя обиколка за 3:52.433, с която изпревари с цели 0.979 секунди Алесио Ровера с Ферари №21, който ще стартира втори. Втората редица ще поделят двете коли на Лексус, като №87 (Хосе Мария Лопес) ще стартира пред №78 (Джак Хоуксуърт).

𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗱𝗿𝗮𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵! 🏁

The #27 Aston Martin @Heart_Of_Racing Team car grabs Hyperpole at the end of H2 with a stunning 3:52.433!!! Huge congratulations! 🏆🔥#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/z0XhJI6wcs — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

На третия ред отново ще видим представители на една марка, в този случай БМВ, като от петото място ще потегли екипажът с №32, който беше представляван от Шон Галеал в хиперпол 2, а Паркър Томпсън класира колата с №69 на шестата позиция. Зад тях топ 10 ще допълнят Ферари №74 (Денис Маршал), Астън Мартин №23 (Джони Адам), Порше №91 (Тимур Богуславски) и Форд №77 (Бен Тък).

В края на хиперпол 1 Закари Робишон с №27 даде най-доброто време с 3:53.166, а десетката с пасив от 1.533 затвори Дан Харпър с №69. Първи извън хиперпол 2 остана бившият пилот във Формула 1 Логан Сарджънт с Форд №88, който завърши на 0.054 зад Харпър и американецът и неговите съотборници Стефано Гатузо и Джамарко Леворато ще трябва да стартират 11-ти в LMGT3.

🚨 𝗗𝗢𝗢𝗥 𝗗𝗥𝗔𝗠𝗔 for the #78 Lexus!

The crew couldn't get it shut as H2 began. They’re finally out on track, but what a rough getaway! 🥵⏱️ #LeMans24 pic.twitter.com/PZ2i5qKAcG — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Елиминирани в края на хиперпол 1 бяха още Мерцедес №62 (Юлиан Хансен), Мерцедес №61 (Руи Андраде), Ферари №54 (Франческо Кастелачи) и победителите от последните две години от Порше №92 (Рикардо Пера). В най-многолюдния клас ще стартират общо 25 екипажа, като десет от тях приключиха участието си в битката за полпозишъна още след вчерашната квалификация. Това са Макларън №10, Корвет №33, Мерцедес №79, Ферари №150, Ферари №57, Астън Мартин №59, Макларън №58, Корвет №2, Корвет №13 и Корвет №34. Корвет №34 реално даде най-доброто време в квалификация, но по-късно беше дисквалифициран от нея, след като техническите комисари установиха, че дифузьорът на автомобила не отговаря на правилата.

Тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, което ще бъде 94-то в историята на надпреварата, стартира в събота (13 юни) от 17:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages