Димитровград надви Марица (Милево)

Едноименният тим на Димитровград се наложи с 2:1 в Милево над местния Марица. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Това беше и най-важния успех за гостите за сезона, защото ги отдалечи от зоната на изпадащите. Георги Георгиев го осигури с двете си попадения. Той откри резултата в 6-ата минута. След още толкова време, Константин Петров изравни. Последваха пропуски за домакините, а футболистът им Диян Чойнев уцели гредата. В началото на втората част Георгиев реализира за окончателното 1:2. До края пак Марица диктуваше всичко на терена. Още веднъж гредата помогна на вратаря на гостите.