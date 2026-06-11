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  3. Готова е програмата на „розите“

Готова е програмата на „розите“

  • 11 юни 2026 | 15:16
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На 2 юли, Розова долина (Казанлък) дава ход на подготовката си. Отборът на Атанас Апостолов ще тренира на местната база до началото на предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода на процеса ще се изиграят пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

8 юли: Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас) 

11 юли: Розова долина (Казанлък) - Созопол

18 юли: Розова долина (Казанлък) - Димитровград

25 юли: Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол

1 август: Розова долина (Казанлък) – ОФК Хасково

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