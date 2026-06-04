Разочарование в Розова долина

11-а позиция за Розова долина (Казанлък) в Югоизточната Трета лига. Треньорът Атанас Апостолов коментира пред Sportal.bg .

„Току що завършилият сезон е един от най-слабите за нашия отбор през последните десет години. Позицията ни в крайното класиране и точковият актив с който завършихме, можеше да ги постигнем и със състав от юноши. Отборът, с който участвахме разочарова – представи се под възможностите си. Ще има промени. Залагахме и на млади момчета – примерно родени през 2009 година. Можеше обаче да дадем шанс и на повече такива. През изминалата кампания се забеляза спад на нивото в Югоизточна Трета лига. Залага се на футболисти, които предпочитат или нямат възможност да водят всекидневен тренировъчен процес, а само два, три пъти седмично. Да, статутът на групата е аматьорски. Но с начина си на работа досега, Югоизточна Трета лига винаги е била близо до професионалния футбол – качество, тренировъчен процес, манталитет. Сега вече се получава типично аматьорско. А, това е бич за младите, които сега започват. Те тепърва трябва да учат. Но какво ще научат и как ще се развиват, когато не тренират поне пет пъти в седмицата. Розова долина ще поеме по различен път. Работим в тази посока“.

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