Спартак (Пловдив) с изразителна победа

В с.Катуница, Спартак (Пловдив) постигна 4:0 над гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига. С хеттрик за изразителния успех допринесе Тодор Тодоров. Той откри резултата в 23-ата минута. В 31-ата го удвои Халибрям Кърмаджъ. Тодоров се разписа още в 61-а и 76-ата минута. Пловдивчани можеха да вкарат още. Те доиграха двубоя с намален състав. Александър Димов получи два жълти и червен картони. Никола Арнаудов от "розите" уцели гредата при 0:0. Това беше единствената голова възможност за гостите в срещата.