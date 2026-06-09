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Локо (София) връща в елита бивш играч на Левски

  • 9 юни 2026 | 14:11
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Бившият футболист на Левски Димитър Костадинов ще играе в тима на Локомотив (София) през новия сезон, научи Sportal.bg. 26-годишният полузащитник изкара последния сезон във Втора лига за тима на Черноморец и вкара 11 попадения в 29 мача.

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Костадинов започна професионалния си път в тима на Септември, а след това мина под наем в Царско село. В сезон 2021/22 се присъедини към Левски, където записа 20 срещи и пет гола във всички турнири. След това се завърна в Септември преди за замине за Италия, където игра за Кротоне и Клодинезе с не голям успех. В началото на миналия сезон се завърна в родния си Бургас за Черноморец и рестартира кариерата си.

Сега преминава в Локомотив по изричното желание на Любослав Пенев, който ще е новият наставник на “железничарите”.

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