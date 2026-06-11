Дегенек смята, че напрежението ще бъде върху Турция в първия мач

Защитникътна Австралия Милош Дегенек смята, че тежестта от големите очаквания ще бъде върху плещите на Турция в първия мач от група D при завръщането на страната на Световното първенство след 24-годишно отсъствие.

Отборът на Турция е редовен участник на Европейски първенства, но е играл на Мондиал едва два пъти - при дебюта си през 1954 година и през 2002-а, когато спечели бронзовите медали. От друга страна Австралия има пет поредни участия на Световни финали, в две от които достигна до осминафиналите.

The weight of expectations will be on Turkey‘s shoulders when they return to the World Cup after 24 years for their Group D opener against Australia, Socceroos defender Milos Degenek said. https://t.co/kPeyNL5E4p — The Herald NMB (@HeraldNMB) June 11, 2026

"Мисля, че в лагера на Турция има много напрежение, защото не са били на Световно първенство от 2002 година. В тях има много надежда и много напрежение, но ние сме готови за това, със сигурност", заяви бранителят на Апоел (Никозия).

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Милош Дегенек беше в състава на Австралия през 2018 и 2022 година и смята, че натрупаният опит може да се окаже решаващ. "Мисля, че това са 26 играчи, които никога не са играли на Световно първенство от страна на Турция. В нашия състав имаме деветима футболисти, които имат опит от Мондиал, така че сме с малко предимство в това отношение... Те очевидно имат опитни играчи, които играят на топ ниво в най-добрите отбори в света... Казвам, че ние имаме малко повече опит откъм турнирен футбол с националния отбор", обясни Дегенек.

Австралия ще открие група D срещу Турция в неделя във Ванкувър, а останалите им съперници ще бъдат Парагвай и домакините от САЩ.

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