Рейсинг Булс със специални футболни цветове за Гран При на Барселона

Отборът на Рейсинг Булс представи специалната цветова схема, която ще използва в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Барселона във Формула 1.

Разцветката на колите на Лиам Лоусън и Арвид Линблад е с футболни мотиви, най-вероятно посветени на започващото утре Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

За Рейсинг Булс това е трето състезание от началото на сезона, в което отборът ще се състезава със специални цветове. По-рано вторият тим на Ред Бул използва различни цветове по време на уикендите в Япония и Маями.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google