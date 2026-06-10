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Рейсинг Булс със специални футболни цветове за Гран При на Барселона

  • 10 юни 2026 | 18:33
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Отборът на Рейсинг Булс представи специалната цветова схема, която ще използва в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Барселона във Формула 1.

Разцветката на колите на Лиам Лоусън и Арвид Линблад е с футболни мотиви, най-вероятно посветени на започващото утре Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

За Рейсинг Булс това е трето състезание от началото на сезона, в което отборът ще се състезава със специални цветове. По-рано вторият тим на Ред Бул използва различни цветове по време на уикендите в Япония и Маями.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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