Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът с първо занимание за сезона - на живо с най-интересните новини от лагера на Левски
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Астън Мартин: На някои писти имаме петото най-добро шаси

Астън Мартин: На някои писти имаме петото най-добро шаси

  • 10 юни 2026 | 18:25
  • 244
  • 0

Посланикът на отбора на Астън Мартин и бивш пилот във Формула 1 Педро де ла Роса вярва, че на някои писти тимът от Силвърстоун разполага с петото най-добро шаси.

Началото на новата ера в световния не е никак добро за зеления тим, който в първите шест кръга за сезона взе само една единствена точка, която беше спечелена от Фернандо Алонсо в Монако в неделя. Това влизане на двукратния шампион в топ 10 обаче дойде едва след множеството инциденти и наказания за пилотите пред него, тъй като като чисто темпо, дори и в Монако, Астън Мартин все още е далеч от битката за точките.

Основните затруднения на британския тим идват от задвижващата система на Хонда, която е категорично най-слабата във Формула 1 в момента. По думите на самия Де ла Роса обаче, шасито също не се представя на нужното ниво, което беше видно в Монте Карло, където Алонсо и Ланс Строл имаха изключително много проблеми с недозавиването в бавните завои.

„Мисля, че на някои писти можем да сме петата най-бърза кола, а на други да сме по-назад. Но, на каквато и позиция да се намираме, това ще е позиция, с която ние няма да сме доволни. Просто трябва да бъдем търпеливи, защото ние знаем, че идват интересни неща. Просто трябва да разберем правилата възможно най-добре, със сегашните ограничения, така че да разполагаме с повече инструменти, с които да извлечем максимума от новите пакети, когато те пристигнат.

„В Монако очаквахме да сме по-силни, но открихме, че страдаме от много голямо недозавиване в средата на бавните завои, което отборът се опита да излекува, изпробвайки всички възможни промени по настройките. Но се оказа, че е нещо по-фундаментално от настройките. Досега не бяхме изпитвали толкова голямо недозавиване.

„Така че то ни изненада. Отборът свърши страхотна работа с прилагането на всички промени по настройките, но това просто не беше достатъчно. Колата продължи да е много трудна за завиване и да я накараме да върви в правилната посока в бавните завои, в които губихме страшно много време.

„Тук се намираме в момента. Какво ще открием в следващото състезание? Не знаем, защото не е нещо, което да сме усещали толкова зле в предходните състезания“, каза Де ла Роса.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Кал Кръчлоу остава в LCR Хонда и за следващите два кръга в MotoGP

Кал Кръчлоу остава в LCR Хонда и за следващите два кръга в MotoGP

  • 10 юни 2026 | 16:11
  • 632
  • 0
Четири зони за използване на активната аеродинамика в Барселона

Четири зони за използване на активната аеродинамика в Барселона

  • 10 юни 2026 | 16:01
  • 504
  • 0
Антонели отговори на Ръсел: Аз си оставам аутсайдерът в битката за титлата

Антонели отговори на Ръсел: Аз си оставам аутсайдерът в битката за титлата

  • 10 юни 2026 | 15:29
  • 2947
  • 1
Гран При на Арагон става резервно състезание в MotoGP

Гран При на Арагон става резервно състезание в MotoGP

  • 10 юни 2026 | 15:07
  • 728
  • 0
Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

  • 10 юни 2026 | 14:55
  • 580
  • 0
Хорхе Мартин отнесе очаквано наказание след мелето в Унгария

Хорхе Мартин отнесе очаквано наказание след мелето в Унгария

  • 10 юни 2026 | 14:29
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 18:36
  • 3487
  • 1
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 13616
  • 43
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23512
  • 55
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 6309
  • 12
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 13279
  • 1
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 18953
  • 24