Астън Мартин: На някои писти имаме петото най-добро шаси

Посланикът на отбора на Астън Мартин и бивш пилот във Формула 1 Педро де ла Роса вярва, че на някои писти тимът от Силвърстоун разполага с петото най-добро шаси.

Началото на новата ера в световния не е никак добро за зеления тим, който в първите шест кръга за сезона взе само една единствена точка, която беше спечелена от Фернандо Алонсо в Монако в неделя. Това влизане на двукратния шампион в топ 10 обаче дойде едва след множеството инциденти и наказания за пилотите пред него, тъй като като чисто темпо, дори и в Монако, Астън Мартин все още е далеч от битката за точките.

A point on the board for 2026.



Thank you to the team, our partners, and our fans for the ongoing work and continued support.#MonacoGP pic.twitter.com/DujlUN0miG — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 7, 2026

Основните затруднения на британския тим идват от задвижващата система на Хонда, която е категорично най-слабата във Формула 1 в момента. По думите на самия Де ла Роса обаче, шасито също не се представя на нужното ниво, което беше видно в Монте Карло, където Алонсо и Ланс Строл имаха изключително много проблеми с недозавиването в бавните завои.

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Get up close to a replica car, leave a message for Fernando, and experience his driver room set-up.



📍Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona, Spain pic.twitter.com/3nkgINfiFX — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 10, 2026

„Мисля, че на някои писти можем да сме петата най-бърза кола, а на други да сме по-назад. Но, на каквато и позиция да се намираме, това ще е позиция, с която ние няма да сме доволни. Просто трябва да бъдем търпеливи, защото ние знаем, че идват интересни неща. Просто трябва да разберем правилата възможно най-добре, със сегашните ограничения, така че да разполагаме с повече инструменти, с които да извлечем максимума от новите пакети, когато те пристигнат.



„В Монако очаквахме да сме по-силни, но открихме, че страдаме от много голямо недозавиване в средата на бавните завои, което отборът се опита да излекува, изпробвайки всички възможни промени по настройките. Но се оказа, че е нещо по-фундаментално от настройките. Досега не бяхме изпитвали толкова голямо недозавиване.



„Така че то ни изненада. Отборът свърши страхотна работа с прилагането на всички промени по настройките, но това просто не беше достатъчно. Колата продължи да е много трудна за завиване и да я накараме да върви в правилната посока в бавните завои, в които губихме страшно много време.



„Тук се намираме в момента. Какво ще открием в следващото състезание? Не знаем, защото не е нещо, което да сме усещали толкова зле в предходните състезания“, каза Де ла Роса.

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Снимки: Imago