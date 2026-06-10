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Хаити чака 52 години това участие на световно първенство

  • 10 юни 2026 | 17:29
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Хаити се готви за първото си участие на световно първенство от 1974 г. Десетки фенове приветстваха отбора, когато вчера той имаше тренировка на базата на университета "Стоктън" в Ню Джърси. За много от тях събитието бе специално и бе свързано със завръщането на голямата сцена след 52 години отсъствие.

"Това е чудо. Когато за последно участвахме на световно, не бях роден. Много се радвам да видя моя отбор и моите хора да участват", споделя Дерли Пиер, един от феновете.

Историята на Хаити на световни първенства е по-далечна от последното им и единствено предишно участие. През 1950 г. отборът на Съединените щати, събран основно от имигранти, постига историческа победа над Англия, а единственият гол отбелязва хаитянинът Джо Гаетиенс. Десетилетия по-късно пък Джоузи Алтидор, дете на имигранти от Хаити, играе във всички мачове на САЩ на Мондиал 2010 г.

На Световното през 1974 г. Хаити играе срещу Италия. Тогава Еманюел Санон получава отлично подаване, преодолява бранител и отбелязва гол във вратата на Дино Дзоф, като слага край на серията му от 19 поредни мача за "адзурите" без допуснато попадение. Хаити губи срещата с 1:3, но голът остава в историята, а Санон се превръща в национален герой.

Сегашният отбор има сериозни връзка с Франция, където са родени 12 от 26-те играчи, повикани за Мондиала. Хаитянската общност в страната е доста по-малка от тази в САЩ, но получава по-големи възможности в областта на спорта. Имигрантите от Хаити често живеят в предградията на Париж и други френски градове. Те се сблъскват с много социални и икономически бариери и често виждат спорта като най-добрия шанс за успех в живота. Такъв е пътят и на голмайстора на тима Дюкенс Назон. Бившият нападател на ЦСКА е роден в парижко предградия.

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Каквото и да се случи на Световното първенство, мачовете ще бъдат празник за всички в Хаити, а феновете на тима са доказали, че могат да се забавляват, което ще добави колорит на Мондиала.

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