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Левски поздрави Херо за рожден ден

  • 9 юни 2026 | 16:42
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Левски поздрави Херо за рожден ден

Днес своя 67-ми рожден ден празнува бившият наставник на „Левски“ Димитър Димитров. Роден на 9 юни 1959 година, той тренира от малък в школата на родния „Черноморец” и с този отбор става три пъти национален шампион за юноши. Играе в „Черноморец” (1979 – 1981 година) и „Академик“ (София) (1981 – 1985 година).

Става треньор на „Левски“ през пролетта на 2000 година и го извежда до шампионската титла и Купата на България. Преди спечелването на двата трофея „сините“ побеждават три пъти ЦСКА в рамките на месец и половина. Начело на „сините“ записва 20 мача, от които печели 14, в 2 завършва наравно, а в 2 инкасира загуби. Водил е още отборите на „Нефтохимик”, „Литекс”, „Велбъжд”, „Локомотив Пд”, „Нафтекс”, „Черноморец”, „Лудогорец”, „Берое“, саудитските „Ал Насър” и „Ал Кадисия”, руския  „Амкар“ (Перм), казахстанския „Иртиш“ (Павлодар). От септември 1998 година до края на 1999 година води националния отбор на България.  

ПФК „Левски“ честити празника на Димитър Димитров и му пожелава крепко здраве, много лични и професионални успехи.

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