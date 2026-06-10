Стадион "Атланта" – Икона на модерната архитектура и незабравимите емоции

Намиращ се в Атланта, този стадион с капацитет от 75 000 места е дом на Атланта Юнайтед (MLS) и Атланта Фалкънс (NFL). Той е архитектурна икона със своя уникален подвижен покрив от осем панела, който се отваря и затваря като бленда на фотоапарат. Стадионът ще бъде домакин на осем мача, включително един от полуфиналите. Тук вече са се провеждали Супербоул LIII и финалите на колежанското първенство по американски футбол. Интересно е, че стадионът предлага едни от най-евтините храни за феновете сред всички големи спортни арени в САЩ.
Град: Атланта, Джорджия
Капацитет: 75,000 души
Домакин: Атланта Юнайтед (MLS) и Атланта Фалкънс (NFL)
МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
15 юни: Испания – Кабо Верде
18 юни: Южна Африка – Чехия
21 юни: Испания – Саудитска Арабия
24 юни: Мароко - Хаити
27 юни: ДР Конго – Узбекистан
1 юли: 1/16-финал
7 юли: 1/8-финал
15 юли: Полуфинал