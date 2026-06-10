Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Стадион "Атланта" – Икона на модерната архитектура и незабравимите емоции

Стадион "Атланта" – Икона на модерната архитектура и незабравимите емоции

  • 10 юни 2026 | 16:47
  • 332
  • 1

Намиращ се в Атланта, този стадион с капацитет от 75 000 места е дом на Атланта Юнайтед (MLS) и Атланта Фалкънс (NFL). Той е архитектурна икона със своя уникален подвижен покрив от осем панела, който се отваря и затваря като бленда на фотоапарат. Стадионът ще бъде домакин на осем мача, включително един от полуфиналите. Тук вече са се провеждали Супербоул LIII и финалите на колежанското първенство по американски футбол. Интересно е, че стадионът предлага едни от най-евтините храни за феновете сред всички големи спортни арени в САЩ.

Град: Атланта, Джорджия

Капацитет: 75,000 души

Домакин: Атланта Юнайтед (MLS) и Атланта Фалкънс (NFL)

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

15 юни: Испания – Кабо Верде

18 юни: Южна Африка – Чехия

21 юни: Испания – Саудитска Арабия

24 юни: Мароко - Хаити

27 юни: ДР Конго – Узбекистан

1 юли: 1/16-финал

7 юли: 1/8-финал

15 юли: Полуфинал

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

"Мондиал Класик": Папагала от Акапулко

"Мондиал Класик": Папагала от Акапулко

  • 10 юни 2026 | 16:22
  • 2535
  • 2
Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

  • 10 юни 2026 | 16:20
  • 1052
  • 1
Уест Хам обяви раздяла с трима след изпадането

Уест Хам обяви раздяла с трима след изпадането

  • 10 юни 2026 | 16:18
  • 1194
  • 0
Интер е много близо до защитник на Удинезе

Интер е много близо до защитник на Удинезе

  • 10 юни 2026 | 16:02
  • 2129
  • 0
Телевизионната аудитория на женската Шампионска лига е нараснала значително през изминалия сезон, съобщава УЕФА

Телевизионната аудитория на женската Шампионска лига е нараснала значително през изминалия сезон, съобщава УЕФА

  • 10 юни 2026 | 16:02
  • 423
  • 0
От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

  • 10 юни 2026 | 15:44
  • 4184
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

  • 10 юни 2026 | 16:54
  • 3139
  • 6
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 16321
  • 38
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 1396
  • 5
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 3209
  • 0
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 9028
  • 32
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 15286
  • 19