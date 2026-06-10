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  3. Легендата Кийн и Бруно са потушили напрежението по между си с разговор след словесните престрелки

Легендата Кийн и Бруно са потушили напрежението по между си с разговор след словесните престрелки

  • 10 юни 2026 | 15:08
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Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн е провел личен телефонен разговор с настоящия капитан на английския тим Бруно Фернандеш след нашумялата словесна война между двамата заради критиките на Кийн към стремежа на халфа към индивидуални постижения.

Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа
Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа

Напрежението между тях изглежда е потушено, след като Фернандеш се свързал с Рой Кийн, който разкри в подкаста Stick to Football, че двамата са провели дълъг разговор, за да изчистят скорошните си разногласия.

Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд
Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд

„Имаше реакция след това, което казах за Бруно Фернандеш. Той се свърза с мен, искаше да поговорим, така че му се обадих и наистина проведохме прекрасен разговор“, обясни Кийн и добави: „Говорихме си за всичко. Когато правим подкасти или мачове... понякога се опитваш да кажеш нещо, което не се възприема правилно и хората се разстройват. Проведохме приятен, зрял разговор.“

Рой Кийн отговори на Бруно Фернандеш и го сравни с... магаре
Рой Кийн отговори на Бруно Фернандеш и го сравни с... магаре
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Снимки: Gettyimages

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