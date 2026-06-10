Легендата Кийн и Бруно са потушили напрежението по между си с разговор след словесните престрелки

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн е провел личен телефонен разговор с настоящия капитан на английския тим Бруно Фернандеш след нашумялата словесна война между двамата заради критиките на Кийн към стремежа на халфа към индивидуални постижения.

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Напрежението между тях изглежда е потушено, след като Фернандеш се свързал с Рой Кийн, който разкри в подкаста Stick to Football, че двамата са провели дълъг разговор, за да изчистят скорошните си разногласия.

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„Имаше реакция след това, което казах за Бруно Фернандеш. Той се свърза с мен, искаше да поговорим, така че му се обадих и наистина проведохме прекрасен разговор“, обясни Кийн и добави: „Говорихме си за всичко. Когато правим подкасти или мачове... понякога се опитваш да кажеш нещо, което не се възприема правилно и хората се разстройват. Проведохме приятен, зрял разговор.“

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Снимки: Gettyimages