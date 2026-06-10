От Барселона са взели окончателно решение за Рашфорд

Ръководството на Барселона е взело решение да не активира откупната клауза на Маркъс Рашфорд, съобщава “Марка”. Нападателят прекара последния сезон на “Камп Ноу” под наем и се отличи с 14 гола и 14 асистенции в 49 двубоя, а каталунците имаха възможност да го откупят за 30 милиона евро. Клаузата е била валидна до 15 юни, но още днес са взели решение да се откажат от тази възможност. Играчът ще се завърне в Манчестър Юнайтед, откъдето ще трябва да му търсят нов отбор. В момента крилото е част от националния отбор на Англия, който се подготвя за началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

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От “Камп Ноу” са направили няколко опита да предоговорят условията на евентуална перманетна сделка, като са отправили няколко предложения за преструктуриране на сделката. От Барса са предложили драстично намаление на цената, като неофициални източници твърдят, че е имало вербално предложение на стойност 15 милиона евро, като тази сума е трябвало да бъде разсрочена. Другата възможност, която е била предложена от Барса, е била за нов наем на футболиста.

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Ситуацията около Маркъс Рашфорд се усложни много в последните дни, след като каталунците завършиха трансфера на Антъни Гордън. От “Камп Ноу” платиха 70 милиона евро за крилото на Нюкасъл. Треньорът на тима Ханзи Флик също е изразил своето мнение, че предпочита Гордън, тъй като харесва отличната висока преса, която той успява да приложи, която е в синхрон с вижданията на германеца. Втората причина е възрастта. Рашфорд е вече на 29-години и дългосрочен договор с него би усложнил ситуацията в следващите няколко години поради високата му заплата. От друга страна Гордън е едва на 23 години и се очаква тепърва да надгражда в представянето си.

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Снимки: Gettyimages