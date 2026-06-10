Задушаващо, потискащо, непоносимо

Задушаващо, потискащо, непоносимо.

Наречете го както искате — това Световно първенство ще бъде горещо, като значителна част от мачовете ще се играят при температури над 90°F, или 32°C.

Вероятно това ще бъде най-топлото издание от... последния път, когато турнирът се проведе в Северна Америка — когато САЩ бяха домакин през 1994 г. Тогавашното Световно първенство, на което над 80% от мачовете се играеха преди 17:00 ч. местно време — обикновено под изпепеляващото следобедно слънце — стана печално известно с изтощителните си условия. Запомнящ се пример беше победата на Мексико с 2:1 над Република Ирландия в Орландо, където температурите на нивото на терена достигнаха 117°F, или около 47°C.

Има малко основания да се смята, че този турнир ще бъде много по-различен.

Миналото лято ФИФА организира Световното клубно първенство в САЩ — състезание, което послужи като своеобразна генерална репетиция за предстоящия голям форум. Графиката по-долу, използваща метеорологични данни от Visual Crossing, показва, че то е било по-топло от всяко от последните четири световни първенства.

Но само пет от стадионите, използвани в този турнир, ще приемат мачове и на това Световно първенство, което освен това е разпределено между Мексико и Канада. За да изгради по-пълна картина, The Athletic анализира почасови метеорологични данни за последните 10 години за всеки мач, използвайки планирания начален час, плюс по един час от двете страни, в седемдневен прозорец около датата на срещата.

Например за четвъртфинала в Канзас Сити на 11 юли от 20:00 ч. местно време това означава да се разгледа какво е било времето между 19:00 и 21:00 ч. в периода от 8 до 14 юли през всяка от последните 10 години. Резултатите са показани по-долу, като AT&T Stadium в Далас оглавява температурната класация с прогнозна средна стойност от 90°F, или 32°C, следван плътно южно от границата от Estadio BBVA в Монтерей. Очаква се живакът да достигне пик на 14 юли, когато AT&T Stadium ще приеме полуфинал от 14:00 ч. при прогнозни 93°F, или 34°C. Далас обаче е един от трите стадиона, заедно с Атланта и Хюстън, които ще работят със затворени покриви и климатизация, което ще направи условията поносими.

Стадионите на открито няма да бъдат толкова благосклонни. Температурите са надхвърляли 100°F, или около 38°C, на шест от 16-те стадиона около началния час на мача през седмицата на съответния двубой поне веднъж през последните 10 години. Условията могат да се усещат още по-интензивни на нивото на терена, според Арън Ментковски, главен метеоролог на WKBW-TV Buffalo.

„Това е особено вярно в дни със слаб вятър и пълно слънцегреене“, казва той. „Терените са предимно открити, докато трибуните са на сянка. Игрището абсорбира слънчевата радиация и излъчва тази топлина обратно върху терена. Стадионите обикновено предпазват терена от вятъра. Бризът би отнесъл част от тази топлина, но вместо това тя просто застоява.“

The Athletic работи с Ментковски като свой постоянен експерт по времето за Световното първенство. По време на турнира той ще предоставя ежедневни прогнози и ще обяснява най-значимите метеорологични явления, които влияят на отборите и мачовете, в живото отразяване на медията. Екстремната жега ще затрудни нивото на представяне, като ще направи по-трудно практикуването на високоенергиен стил на игра. „Да намериш ритъм при тези брутални условия беше наистина трудно“, каза германският нападател Юрген Клинсман, след като отборът му победи Боливия с 1:0 в Чикаго през 1994 г.

Някои предприемат нестандартни мерки за подготовка. В Северна Каролина миналия петък играчите на Норвегия бяха заснети как лежат на слънце по време на тренировка, съблечени по шорти, докато температурите се покачваха до 90°F, или 32°C — далеч от по-хладните скандинавски условия, в които са израснали. Графиката по-долу показва, че тези слънчеви бани на норвежците ги подготвят за един от най-големите скокове в температурата по време на мачовете им от груповата фаза в сравнение със средните летни условия, в които са израснали.

Но Ментковски не вярва, че играчите от по-студен климат непременно ще бъдат в сериозно неизгодно положение. „По принцип един добре подготвен физически човек от хладен климат ще се аклиматизира след седмица или две престой в горещи условия“, казва той. Освен това повечето норвежки играчи са в клубове извън родината си. Графиката по-долу разглежда средните летни температури, претеглени според това къде футболистите от състава на всяка държава играят клубния си футбол, като показва, че повечето отбори са съставени от играчи, свикнали с broadly сходни условия през голяма част от годината.

Докато екстремната жега и влажността ще влияят на начина, по който се играят мачовете, гръмотевичните бури могат да се окажат по-голямото логистично предизвикателство. Според протокола за гръмотевични бури в САЩ даден мач трябва да бъде прекъснат, ако в радиус от осем мили, или около 13 километра, от стадиона бъде засечена мълния или електрически разряд. След като това се случи, започва 30-минутно обратно броене, което се рестартира, ако бъде засечена нова мълния преди края му. Миналото лято мачът на Челси срещу Бенфика от Световното клубно първенство отне четири часа и 38 минути, за да бъде завършен, след многократни прекъсвания заради мълнии.

Ментковски посочва няколко стадиона като особено рискови.

„Маями и Мексико Сити ще имат ежедневни следобедни бури с чести мълнии и понякога силен дъжд“, казва той. „Канзас Сити може да преживее силни бури в зависимост от това колко нестабилна е атмосферата, тъй като все още сме в сезона на тежките метеорологични явления. Бостън, Филаделфия и Ню Йорк ще усетят увеличение на жегата и влажността по време на Световното първенство, с периодични бури.“

How 𝐡𝐨𝐭 is this World Cup 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮 going to be?



The Athletic is working with meteorologist Aaron Mentkowski (@AaronCh7Weather) to explain how the weather will affect this tournament.



With heat expected to be a major factor, we have analysed 10 years of data to build a… pic.twitter.com/RjCtcC0rNx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026

Тези разрушителни паузи заплашват да спрат инерцията на даден отбор, докато несигурността кога играта ще бъде подновена може да подложи на изпитание концентрацията и да усложни плановете за хранене и хидратация. Способността за адаптация към природните условия е подценяван фактор за успех на Световно първенство, а това лято тя може да се окаже също толкова решаваща, колкото качеството на играчите, сплотеността на отбора или тактическите схеми.

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