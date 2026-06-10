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Инфантино в Лос Анджелис: Ще бъдете нападнати от варварски орди

  • 10 юни 2026 | 12:36
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино предупреди Лос Анджелис, че е на път да бъде "нападнат" от футболни фенове от цял ​​свят, докато участваше в откриването на празненствата за Световното първенство на звездно парти в Лос Анджелис Мемориал Колизеум.

Говорейки преди първите мачове тази седмица, Инфантино заяви, че градът ще се превърне в глобална сборна точка по време на турнира с 48 отбора, който започва в Мексико Сити в четвъртък, преди Лос Анджелис да бъде домакин на първия двубой в САЩ в петък.

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„Ще бъдете нападнати. Ще бъдете нападнати от орда от варвари. Но това са щастливи варвари, не се притеснявайте“, се обърна Инфантино към присъстващите.

Събитието привлече много известни личности, включително актьорите Уил Феръл и Брендън Хънт, бившият играч от НБА Робърт Хори и американските футболни легенди Миа Хам и Коби Джоунс.

Инфантино каза, че турнирът ще превърне Лос Анджелис и други градове домакини в море от национални цветове, тъй като фенове от всички възрасти пристигат с екипи, знамена и боядисани лица.

„Мъже, жени, деца, баби и дядовци, няма значение, всички те ще имат лица, оцветени в цветовете на своите страни. Те просто ще искат да се насладят и да се забавляват, защото това е, което искаме да направим със Световното първенство - искаме да обединим света", допълни президентът на ФИФА.

Турнирът, чийто домакини са САЩ, Мексико и Канада, е първият, в който участват 48 национални отбора.

„Това не е просто Световно първенство. Това ще бъде най-голямото и най-великото Световно първенство по футбол в историята“, завърши Инфантино, цитиран от агенция Ройтерс.

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Снимки: Imago

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