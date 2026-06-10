Стадион "Далас" – Храмът на футбола под един от най-впечатляващите покриви в света

Намиращ се в Арлингтън, Тексас, този стадион е символ на мащаба с капацитет от 94 000 места, разширяем до над 100 000. Дом е на Далас Каубойс и е известен като „Jerry World“ на името на собственика Джери Джоунс. Арената ще бъде най-натоварената по време на Мондиала, домакинствайки на рекордните 9 мача, включително един полуфинал.
Стадионът разполага с огромен видеоекран, който по време на откриването му беше най-големият в света, и разполага с подвижен покрив. Рекордната посещаемост за футболен мач тук е зашеметяващите 105 121 зрители.
МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
14 юни: Нидерландия – Япония
17 юни: Англия – Хърватия
22 юни: Аржентина - Австрия
25 юни: Япония - Швеция
27 юни: Йордания - Аржентина
30 юни: 1/16-финал
3 юли: 1/16-финал
6 юли: 1/8-финал
14 юли: 1/2-финал