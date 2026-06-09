Държавно първенство по спортен риболов за незрящи ще се състои край Плевен

Държавно първенство по спортен риболов за незрящи ще се състои на 10 юни на язовир Оазис край плевенското село Ясен. Това съобщи за БТА председателят на Спортен клуб за хора със зрителни увреждания (СКХЗУ) в Плевен Павлин Ангелов.

Ангелов каза още, че през 2026 година Съюзът на слепите в България празнува своята 105-годишнина. Той обединява над 11 000 български граждани с трайно увреждане на зрението. През цялата си история ръководството на тази организация е стимулирало изявите на незрящите в областта на спорта.

Началото на развитието на спорта за незрящи в България датира от 1962 година с организиране на първата спартакиада по лека атлетика във Варна.

Много са членовете на организацията завоювали призови места в параолимпийските игри, световни, европейски и балкански първенства. Дългогодишният опит е доказал, че мероприятия в областта на спорта са едно от най успешните средства за извеждане от социалната изолация на хората със зрителни проблеми. Те придобиват нови умения и знания за независим и достоен живот и доказват своите възможности, с което променят и обществените нагласи към тях в положителна посока. Един от най популярните и атрактивни спортове, практикувани от незрящите, е спортният риболов, добави Ангелов.

Първенството край Плевен е финансирано по проект на Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика. В него ще вземат участие 15 отбора от спортни клубове за хора със зрителни увреждания с над 45 незрящи състезатели от всички области на България. Всеки отбор е в състав от трима състезатели и един придружител.

По регламент състезанието продължава четири часа. Лови се на "дъно". Каква е примамката няма значение. Кукичките не трябва да бъдат повече от две. Придружителят помага и насочва състезателите, но те сами трябва да хвърлят въдицата, да изтеглят влакното и да откачат уловената риба. Незрящият разполага с електронно устройство, което да му подсказва кога кълве рибата. Победителят се определя въз основа на количеството уловена риба.

В надпреварата ще бъде излъчен държавният шампион по спортен риболов за незрящи – индивидуално и отборно.

"Това събитие от национален мащаб категорично ще допринесе за развитието на спорта за незрящи в общината ни, ще направи видими за обществото нашите членове, специфичните им потребности и ще популяризира този вид спорт сред обществото", каза в заключение председателят на "Спортен клуб за хора със зрителни увреждания Плевен".

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