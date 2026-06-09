Сградата на БОК е в плачевно и окаяно състояние

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов показа пред медиите условията, в които работят служите на олимпийското движение. Той разведете медиите в сградата на ул. "Ангел Кънчев", за да покаже какви условия заварва новото ръководство на централата в лицето на нейния председател Весела Лечева.

Според Димов Българският олимпийски комитет не може да продължава да се помещава при такива условия и изрази надежда за подкрепа от държавните институции, за да се намери нов дом за Българския олимпийски комитет. Старинната сграда в центъра на столицата със сигурност не предоставя нужните условия, тъй като е изключително тясно и морално остаряла.

Прах, мухъл, изкъртена мазилка и натрупани почти навсякъде вещи - това завариха медиите при обиколката си в сградата. Най-критично е положението с архива на МОК, който се намира в мазето и при всеки по-обилен дъжд има пряка заплаха за състоянието му.

"От 20 години тук нищо не е пипано. Поканили сме проф. Лозан Митев и други преподаватели от НСА, които са специалисти в тази област, включително и уредничката на Музея на спорта да дойдат и да направят пълно сортиране на всички екземпляри, за да се опитаме да ги съхраним. Надявам се, когато намерим ново помещение, да можем да подредим една достойна библиотека и един достоен музей на олимпийското движение", каза Димов.

"Искахме да видите при какви условия работи Българският олимпийски комитет. 16-20 години той работи при такива условия. Нещата, които виждате тук, са след триседмично почистване. Изхвърлили сме тонове боклуци. Заварихме наистина ужасяващи условия за работа - сградата е неподдържана, стара и с много малко на брой работни помещения. Дейността, която искаме да извършва Българският олимпийски комитет, няма как да се случва тук, защото няма достатъчно работни места. В момента БОК има трима служители и цялата дейност се крепи на тях. Считам, че през XXI век е недопустимо институция с над 100-годишна история да работи при такива условия. Ние ще изчистим тук, но това няма как да разшири сградата. Утре има Изпълнително бюро на БОК, което няма как да се проведе тук. То ще бъде в заседателната зала на хотел "Хаят", за която от джоба си плаща г-жа Весела Лечева. Набелязали сме няколко сгради за нов дом на БОК и ще трябва да убедим правителството, че такъв е нужен", обясни още Димов.

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