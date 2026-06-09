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Долф Лундгрен ще бъде посланик на модерния петобой за Олимпиадата в Лос Анджелис

  • 9 юни 2026 | 18:02
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Долф Лундгрен ще бъде посланик на модерния петобой за Олимпиадата в Лос Анджелис

Международният съюз по модерен петобой (UIPM) обяви холивудския актьор Долф Лундгрен за свой посланик за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., предаде Синхуа.

Шведският актьор Долф Лундгрен, играл в „Роки 4“ и в редица други екшън филми, има дългогодишна връзка с модерния петобой. През 1994 г. той участва във филма „Петобой“, а две години по-късно е ръководител на отбора на САЩ по модерен петобой на Олимпийските игри в Атланта.

„Модерният петобой е част от живота ми от много години и за мен е чест да се завърна към този спорт в нова роля“, посочи Лундгрен, цитиран от Синхуа.

Президентът на UIPM Роб Стъл отбеляза също, че пътят на Лундгрен от състезател по модерен петобой до световноизвестен актьор олицетворява качества като многостранност, устойчивост и готовност за нови предизвикателства.

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