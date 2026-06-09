TeamКraft Sports Open събра 61 състезатели по билярд от цяла България

61 състезатели от различни клубове в страната събра националният Open турнир по билярд Team Craft Sports Open. Надпреварата се проведе в София, Спортен клуб „Академията“, организиран с подкрепата на Националната федерация по билярд.

Събитието предложи истински сблъсък между дивизиите на федерацията, като на масите един срещу друг застанаха състезатели от А и Б група. Именно това направи турнира особено интересен — опитни и утвърдени имена трябваше да се изправят срещу амбициозни играчи, които показаха характер, увереност и впечатляваща игра.

Въпреки че форматът предвиждаше хендикап от една игра за аматьорите дузпи при решаващ фрейм, представителите на Б дивизията доказаха, че могат да бъдат напълно равностойни на професионалните състезатели. Турнирът беше изпълнен с изненади, драматични обрати и много оспорвани мачове, а силното представяне на няколко играчи от Б група се превърна в една от основните теми на деня.

Шампион в TeamКraft Sports Open стана Александър Георгиев от СК „Академията“, който потвърди класата си и завърши надпреварата на първо място. На втора позиция се класира Георги Скробански от СК „Пловдив“, който хвърли една от големите бомби в турнира със своето представяне и записа изключително силен резултат срещу конкуренция от най-високо ниво.

Третото място беше поделено от Людмил Георгиев от СК „Академията“ и Боян Сопаджиев от СК „Пловдив“. Отличното класиране на двама състезатели от пловдивския клуб подчерта силното присъствие на града в турнира и показа сериозния потенциал на играчите от Б дивизията.

Сред най-големите изненади беше отпадането на Георги Георгиев, считан за един от най-силните и постоянни състезатели в българския билярд, още на четвъртфинал. Сериозно внимание заслужи и представянето на най-добрия юноша Георги Терзийски, който достигна до четвъртфиналите и затвърди впечатлението, че младите играчи вече уверено намират място сред водещите имена в спорта.

TeamКraft Sports Open се отличи с напрегнати двубои, силна конкуренция и множество резултати, които показаха, че разликата между дивизиите става все по-малка. Турнирът доказа, че българският билярд разполага не само с утвърдени състезатели, но и с широка основа от амбициозни играчи, готови да се борят за призови места.

Събитието остави отлични впечатления както с организацията, така и с нивото на игра, а TeamКraft Sports Open даде заявка да се превърне в едно от значимите Open състезания в националния билярден календар.

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