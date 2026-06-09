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Министър Керязов за тотализатора: Ако има неизгодни договори, ще ги спрем

  • 9 юни 2026 | 11:46
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов говори на официална пресконференция за проблемите в Българския спортен тотализатор. Това беше един от акцентите на срещата му с медиите, но конкретно за тотото той обяви много процеси, които могат да бъдат оптимизирани и променени.

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"В тотото има печалба от близо 30 млн. Тези резултати могат значително да се подобрят. Другите външни фирми за игри и забавления са много по-модерни, както виждате", каза Керязов.

"За Българския спортен тотализатор - всеки освободен е с 6 заплати. За сключване на неизгодни договори в момента получавам информация и трябва внимателно да анализираме, за да сме сигурни, че има злоупотреба със средства.

Не искам да коментираме решения на предишни министри. Ще направим проверка и ако трябва да сменяме хора в Българския спортен тотализатор, ще го направим. Имаме много информация оттам и още не сме я анализирали. Това важи за проекти с клубове и федерации, огромен обем от работа има. БСТ е стратегически важен за ММС, той ни е голям приоритет. Ние виждаме в него начин за финансиране на наши проекти. Не мога да кажа сега дали ще има структурни проекти.

Направили сме среща с трима управляващи тотото до момента, включително и със сегашния управител. Те са ни представили доклади, могат да се оптимизират печалбите на тотото. Не може само с добри намерения, трябват и резултати. Независмо кой ще бъде управител, трябва да си спазва сроковете за необходимите критерии. Самите приходи са малко по-големи, но пък има спад в първото ни тримесечие за тази година, което може да се дължи и на еврото, и на други проблеми.

Още не мога да кажа какви са неправомерните неща, но ако има неизгодни договори, ще ги спрем.

В тотото има служители в болнични, а болнични не трябва да се ползват за бойкот. Има около осем човека. Аз попитах как работи тотото без тях, а отговорът беше, че помагали отвън. Но как се случва това, когато им е спрян достъпът? Чакам неговия отговор, но да, има такива хора. Болнични и бойкот са различни неща и тези неща са незаконосъобразни. Трябва да има строг контрол върху това.“

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