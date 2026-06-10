Кристъл Палас се разбра с новия си треньор

Старши треньорът на Ланс Пиер Саж се е съгласил да поеме Кристъл Палас, според вътрешен човек Фабрицио Романо. 47-годишният французин ще подпише договор до лятото на 2029 г. с опция за продължаване за още един сезон.

Саж е в Ланс от 2025 г. Под негово ръководство отборът спечели Купата на Франция и завърши на второ място в първенството, като почти до края бе конкурент на Пари Сен Жермен.

Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

Кристъл Палас завърши на 15-то място в класирането на английската Висша лига. Клубът спечели Лига на конференциите.

Междувременно настоящият мениджър на Кристъл Палас Оливер Глазнер, който се раздели с отбора след края на сезона, е близо да поеме Милан.

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