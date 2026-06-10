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Кристъл Палас се разбра с новия си треньор

  • 10 юни 2026 | 02:35
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Кристъл Палас се разбра с новия си треньор

Старши треньорът на Ланс Пиер Саж се е съгласил да поеме Кристъл Палас, според вътрешен човек Фабрицио Романо. 47-годишният французин ще подпише договор до лятото на 2029 г. с опция за продължаване за още един сезон.

Саж е в Ланс от 2025 г. Под негово ръководство отборът спечели Купата на Франция и завърши на второ място в първенството, като почти до края бе конкурент на Пари Сен Жермен.

Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер
Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

Кристъл Палас завърши на 15-то място в класирането на английската Висша лига. Клубът спечели Лига на конференциите.

Междувременно настоящият мениджър на Кристъл Палас Оливер Глазнер, който се раздели с отбора след края на сезона, е близо да поеме Милан.

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