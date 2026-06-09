Серина Уилямс направи грандиозно завръщане на корта

Американската тенисистка Серина Уилямс се завърна успешно в състезателния тенис след почти четиригодишна пауза. Бившата номер едно в света се класира във вторник за втория кръг на двойки на турнира на трева WTA 500 в лондонския Queen's Club. Заедно с канадката Виктория Мбокова те победиха в първия кръг британско-американската двойка Ерин Рутлиф и Никол Меличар със 7:6 (2), 6:2.

За 44-годишната американка това беше първи професионален мач от US Open през 2022 г. Самата тя никога не е говорила за прекратяване на кариерата си, а по-скоро е споменавала за „отклонение“ от тениса. Спекулациите за евентуалното ѝ завръщане започнаха да се разпространяват, след като миналия декември стана ясно, че отново се е включила в антидопинговата програма.

Това е задължително условие, за да може отново да играе на турнири. По-малката от сестрите Уилямс ще участва през юни с уайлдкард и на двойки на турнира на WTA в Берлин.

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Снимки: Gettyimages