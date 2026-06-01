Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Открита тренировка на националите по волейбол
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серина Уилямс се завръща!

Серина Уилямс се завръща!

  • 1 юни 2026 | 14:23
  • 1456
  • 0
Серина Уилямс се завръща!

Американската тенисистка Серина Уилямс ще се завърне на професионалния корт за турнира в Берлин, който започва на 15 юни, съобщава агенция ДПА. Носителката на 23 титли от Големия шлем, вече на 44, е играла за последно през 2008 в германската столица, когато надпреварата бе не на трева, а на клей.

Уилямс не е потвърдила официално завръщането си в тениса, но се очаква тя да играе и на "Куийнс Клъб" в Лондон през следващата седмица. Очаква се тя да се включи в схемата на двойки, а нейна партньорка да бъде 19-годишната Виктория Мбоко. Канадката бе попита на "Ролан Гарос" дали ще играе с американката, но отказа да потвърди.

Уилямс прекрати състезателната си кариера след края на Откритото първенство на САЩ през 2022, но слуховете за нейното завръщане датират от миналия сезон. През януари тя заяви официално, че все още не знае да ще го направи, а нейната сестра Винъс участва епизодично в различни турнири на WТА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Жоао Фонсека продължава да прави фурор на "Ролан Гарос", посече още едно голямо име

Жоао Фонсека продължава да прави фурор на "Ролан Гарос", посече още едно голямо име

  • 1 юни 2026 | 08:34
  • 8376
  • 6
Втора порция 1/8-финали при мъжете и жените на "Ролан Гарос" днес

Втора порция 1/8-финали при мъжете и жените на "Ролан Гарос" днес

  • 1 юни 2026 | 15:00
  • 5296
  • 0
Изненадите продължиха и на 1/8-финалите на "Ролан Гарос"

Изненадите продължиха и на 1/8-финалите на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 01:30
  • 15615
  • 7
Мира Андреева е на 1/4-финал в Париж за трета поредна година

Мира Андреева е на 1/4-финал в Париж за трета поредна година

  • 31 май 2026 | 21:33
  • 2849
  • 0
Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на "Ролан Гарос" при юношите

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на "Ролан Гарос" при юношите

  • 31 май 2026 | 20:48
  • 1491
  • 0
Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж

Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж

  • 31 май 2026 | 19:32
  • 17197
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 10362
  • 5
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
  • 2179
  • 0
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 5904
  • 50
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 13371
  • 36
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 8657
  • 24
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 8834
  • 13