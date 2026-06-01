Серина Уилямс се завръща!

Американската тенисистка Серина Уилямс ще се завърне на професионалния корт за турнира в Берлин, който започва на 15 юни, съобщава агенция ДПА. Носителката на 23 титли от Големия шлем, вече на 44, е играла за последно през 2008 в германската столица, когато надпреварата бе не на трева, а на клей.

Уилямс не е потвърдила официално завръщането си в тениса, но се очаква тя да играе и на "Куийнс Клъб" в Лондон през следващата седмица. Очаква се тя да се включи в схемата на двойки, а нейна партньорка да бъде 19-годишната Виктория Мбоко. Канадката бе попита на "Ролан Гарос" дали ще играе с американката, но отказа да потвърди.

Уилямс прекрати състезателната си кариера след края на Откритото първенство на САЩ през 2022, но слуховете за нейното завръщане датират от миналия сезон. През януари тя заяви официално, че все още не знае да ще го направи, а нейната сестра Винъс участва епизодично в различни турнири на WТА.

